Juve, Manninger a Tuttosport: “Di Gregorio e Perin sono due portieri forti”

Il pensiero dell’ex portiere austriaco sul rebus portieri in casa Juventus: “La società dovrebbe cercare un nome di alto livello, nonostante Perin e Di Gregorio siano due bravi portieri“.

In un’intervista concessa a Tuttosport, l’ex portiere bianconero Alexander Manninger, tra i tanti temi toccati ha parlato anche sulla scelta del portiere in casa Juve. Leggiamo le sue parole:

“Intanto inizio con il dire che sia Di Gregorio che Perin sono entrambi due portieri forti e lo hanno dimostrato. Ora però sono un pò in difficoltà come del resto tutta la squadra. La Juve avrebbe dovuto prendere Donnarumma prima del suo passaggio al Manchester City. Ora la scelta futura comunque spetterà a Spalletti e magari potrebbe dare fiducia a quelli attuali o ad uno dei due. Uno sguardo al mercato dei portieri però la Juve deve darlo. Uno come Buffon non si trova, ma nel caso, bisogna prendere comunque uno di livello alto che arrivi in una squadra di campioni”.