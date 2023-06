Juve, incontro Manna-Carnevali per Frattesi: le novità

La Juventus ha incontrato la dirigenza del Sassuolo per la trattativa su Frattesi. I bianconeri sono però in svantaggio rispetto all'Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventusavrebbe incontrato il Sassuolo per capire le intenzioni riguardo ad una possibile trattativa per Davide Frattesi, già richiesto da Inter, Milan e Roma, con i nerazzurri in pole.