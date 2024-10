Juve, Maifredi: “Douglas Luiz non entrato nella maniera migliore”

Gigi Maifredi ha parlato del nuovo centrocampista della Juve, Douglas Luiz: per l'ex allenatore, l'impatto del giocatore non sarebbe buono

Intervistato per Tmw, Gigi Maifredi ha parlato degli innesti di centrocampo giunti dal calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Quando fai una squadra per una società titolata come la Juventus, l’organico deve essere di 24-25 giocatori di altissimo livello, ma non possono giocare tutti. Si devono alternare, è giusto aver fatto così, anche se finora solamente Koopmeiners ha dimostrato di poter essere funzionale. Douglas Luiz non sta entrando nella maniera migliore, Thuram è stato un po’ messo da parte, ma sono giocatori di valore”.

Maifredi: “Juventus tra le pretendenti allo Scudetto”

L’ex calciatore ha successivamente parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus: “Sono certamente una pretendente al titolo, ci mancherebbe. In Italia è difficile ripetersi, ma l’Inter resta favorita. Avevo un’idea negativa di Giuntoli perché secondo me si è schierato clamorosamente contro Allegri, voleva che se ne andasse probabilmente per avere un’importanza diversa. Se sei a fianco di Allegri è lui quello importante, a fianco di Thiago Motta… non so se ha speso troppo, però a livello di giocatori ha fatto un’ottima squadra”.