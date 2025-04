Calvarese: “Veiga-Krstovic non è fallo da rigore”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del contatto tra Veiga e Krstovic.

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’episodio nel match contro il Lecce, che ha visto protagonisti Veiga e Krstovic negli ultimi minuti di gioco. Ecco le sue parole a Tuttosport: “L’episodio di maggior rilievo è un corpo a corpo tra Veiga e Krstovic al limite dell’area bianconera. Il portoghese trattiene per la maglia in maniera reiterata il suo avversario, che riesce comunque a prendergli il tempo mettendosi davanti, e poi va giù. Si può discutere sul colore del cartellino (il pallone rimbalza), ma non si giustifica la scelta del direttore di gara (che si trova molto distante), che fischia fallo in favore dei bianconeri: Krstovic non fa nulla per commettere irregolarità, ha l’unico obiettivo di divincolarsi”.

Sulla ripresa

"Nel secondo tempo, doppio silent check, uno per area ed entrambi per dei tocchi di braccio. In nessuno dei due casi è rigore: Veiga colpisce il pallone mentre sta scivolando ed è girato di spalle, con l'arto in appoggio; Tiago Gabriel ha il braccio attaccato al corpo".