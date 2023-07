Juventus, Giuntoli ha scelto il prossimo allenatore: “Ecco il nome”

Nuovi aggiornamenti rispetto a quello che sarebbero i piani di Giuntoli per il presente e per il futuro della Juventus

Giuntoli si sta muovendo con grande e largo anticipo rispetto a tante questioni. La prima riguarda senza dubbio il calciomercato su cui sembra essere particolarmente attivo. C'è la questione legata a Vlahovic che tiene banco ma che ovviamente non è l'unico motivo di tensione all'interno del club bianconero. In questi giorni circolano diverse voci circa i possibili interessamenti di PSG e Real Madrid e allo stesso tempo sono in molti a credere che solo dopo l'addio di Dusan (che appare ancora cosa lontana) si potrà tentare l'affondo per un grosso colpo in attacco.

Nella testa di Giuntoli non c'è solo il calciomercato della Juventus — C'è Lukaku che intriga moltissimo, soprattutto Allegri. Ed è proprio sul tecnico bianconero che stanno circolando anche delle altre voci che raccontano di come non ci saranno né antipatie, né simpatie. Alla fine, il giudice, sarà solo il campo: anche per lui. Secondo quanto viene riportato dalla Rai, nel caso in cui non dovessero arrivare trofei nella bacheca bianconera il prossimo anno, ci sarà un cambio di rotta (e dunque di allenatore) con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale. A quanto pare, Giuntoli, avrebbe le idee chiarissime su chi andare a prendere.

Allegri addio? Ecco la situazione — Dalle indiscrezioni lanciate da questo sito web, ora le altre conferme anche dalla Rai: il nome numero uno era e rimane quello di Luciano Spalletti. Giuntoli lo avrebbe portato probabilmente subito ma è evidente che la situazione fosse particolarmente complicata. Per questo motivo, si attenderà un anno. Allegri - per intenderci - potrà salvarsi solamente con la vittoria di qualche trofeo. E qualcuno vocifera che non potrebbe bastare neanche quello. Staremo a vedere. Ma Spalletti sembra essere più che mai nel mirino del club Juventino. Di fatto, Giuntoli è al lavoro. E in mente, avrebbe anche qualcos'altro di molto molto grosso <<<