Juve, Losapio: “Per Motta non c’è l’idea di pensare oltre a giugno”

Losapio ha parlato delle strategie della Juve per la seconda parte di stagione: per il giornalista, Motta starebbe ragionando a breve termine

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dei piani della Juventus anche in riferimento alle recenti dichiarazioni dell’allenatore, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “L’arrivo di Renato Veiga sancisce la fine della prima parte del regno Thiago Motta. Perché dopo Kolo Muani, che aveva una necessità chiara nel completare un reparto, il brasiliano spiega come non ci sia l’idea – ulteriormente – di pensare oltre a giugno (luglio con il Mondiale per club?) e di volere capire quali saranno le sensazioni successive. Di fatto la Juventus ha preso giocatori a lungo termine come Douglas Luiz o Koopmeiners, ma è costretta a fronteggiare la verità. Perché una mancata qualificazione in Champions costerebbe tantissimo in termini economici, togliendo risorse per il futuro. Quindi bisogna anche valutare determinati aspetti che potrebbero scendere a pioggia. Meglio investire oggi in un prestito che andare di mutuo, insomma. Però il primo ti porta ad allievare le spese iniziali, ma poi rischia di essere un investimento buttato”.

Losapio: “Arriverà un altro difensore. Poi dipenderà da Cambiaso…”

Il giornalista ha proseguito: "Così la squadra istantanea avrà Kolo Muani, Renato Veiga e, appunto, un altro giocatore. Magari era una situazione che poteva collimare con quella di Danilo, visto che aveva solamente qualche mese di contratto e nessuno aveva più intenzione di prolungarne la permanenza. Sono due cose che potevano andare di pari passo e che invece sono state scisse, forse perdendoci entrambi. Arriverà un altro difensore, anche se poi dipenderà da ciò che capiterà a Cambiaso in questi otto giorni di calciomercato".