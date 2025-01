Juve, Losapio: “Araujo primo obiettivo. Forse l’unico fattibile”

Losapio ha parlato del difensore Araujo: per il giornalista, il calciatore sarebbe al momento l'unico obiettivo possibile per la Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del difensore centrale del Barcellona, Ronald Araujo, obiettivo per la campagna acquisti della Juventus. Ecco le sue parole: “Ma quanto vuole Araujo?Uno stipendio da top, dopo il rinnovo del 2022, è da mettere in conto. Il Barcellona ha grossi problemi economici ed è anche difficile riuscire a proporre un prolungamento a cifre più alte, a meno che non sia ponte per poi venderlo a giugno quando, forse, avrà risolto anche le questioni fisiche che lo hanno accompagnato nella prima parte di stagione. Così ci saranno nuovi contatti nel triangolo Juve-Barça-Araujo, perché appare il primo obiettivo e, forse, l’unico fattibile mettendo a posto le tessere del puzzle”.

Losapio: “Trasferimento a titolo definitivo fuori dai parametri della Juve”

Il giornalista ha proseguito: “Realisticamente è difficile pensare a un prestito senza un rinnovo, così come un trasferimento a titolo definitivo, attualmente fuori dai parametri della Juventus a causa dell’indice di liquidità, a meno di finanziare la campagna acquisti con un aumento di capitale – di difficile realizzazione – oppure una cessione di almeno uno fra Douglas Luiz e Fagioli, probabilmente meglio, entrambi, più la risoluzione di Danilo che libererebbe almeno una parte di ricavi, considerato che guadagna circa 6 milioni di euro lordi all’anno”.