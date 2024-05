Juve, Longo: “C’è una cosa su tutte che ha fatto arrabbiare Allegri”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato del rapporto tra l'allenatore e il direttore sportivo della Juventus, Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. Ecco un estratto delle sue parole: "Giuntoli e Allegri hanno avuto alti e bassi durante la stagione, diciamo che si sono sopportati e mai supportati. All'inizio non si sono trovati d'accordo e poi la situazione è peggiorata dopo il mercato di gennaio quando Allegri aveva chiesto un centrocampista esperto per sostituire Pogba e Fagioli. Tuttavia, Giuntoli ha deciso di puntare su Alcaraz, una giovane promessa dal Southampton, contro le idee dell'allenatore. Ma quello che ha fatto arrabbiare Max è stato il fatto di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione riguardo al suo futuro".