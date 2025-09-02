Juve, Lois Openda: duttilità alla corte di Tudor. Il profilo del belga
Home > Juve News

Juve, Lois Openda: duttilità alla corte di Tudor. Il profilo del belga

Stefania Palminteri
roma
2 Settembre, 11:39
Openda
Lois Openda: il nuovo attaccante della Juventus a servizio di Tudor: le maggiori qualità del centravanti belga ex Lipsia

Nella serata di ieri si è chiusa ufficialmente la finestra estiva di calciomercato (almeno in gran parte dei campionati). La Juve, dopo aver trascorso un’intera estate per concretizzare il ritorno di Randal Kolo Muani, ha dovuto virare su un altro profilo in extremis: Lois Openda.

La Vecchia Signora si dota di un profilo offensivo con esperienza e continuità realizzativa. Il belga, infatti, nelle ultime stagioni tra Lens e Lipsia, ha sempre superato quota 20 gol, eccetto l’ultima annata, chiusa con 13 centri. Acquistato dai tedeschi per 40 milioni di euro, il nuovo profilo offensivo ha condiviso il reparto con Benjamin Sesko nel classico 4-4-2 del Lipsia, dimostrando una grande capacità di adattamento e una naturale predisposizione al gol.

La sua duttilità è uno degli aspetti più interessanti per Igor Tudor: nel 3-4-2-1 bianconero può alternarsi tra il ruolo di centravanti e quello di trequartista, offrendo così varianti tattiche sia per l’inizio della partita sia durante i cambi in corso. L’allenatore croato non ha escluso la possibilità di schierare un attacco a due punte, soluzione che permetterebbe di sfruttare al meglio le qualità di Openda, abbinandolo a un centravanti più puro o a un incursore come Kenan Yildiz.

Leggi anche

redazionejuvenews · 2 Settembre, 12:00
Juve, il no di Vlahovic al Milan ha favorito l’arrivo di Openda. Ecco perché
Il calciomercato è composto di tante sliding doors. Per l'arrivo di Openda alla Juve è stato necessario il no di Vlahovic al Milan
Stefania Palminteri - 2 Settembre, 11:26
Openda sull’approdo alla Juventus: “Non ci ho dormito”
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 15:00
Juve, Tudor in conferenza stampa: “C’è bella energia. La squadra…”
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 14:30
Juve, Nicolò Savona saluta: “Ho realizzato il sogno. Sono stati anni…”
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 13:30
Juve, che numeri per Lois Openda! Rientra in una speciale classifica
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 12:59
Juve, anche Lois Openda al J Medical. Al via le visite mediche
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 12:25
Juve, che sorpresa: Alex Del Piero è arrivato al J Medical!
x