Juve, Locatelli: “Siamo stati matti ma poi è uscito l’orgoglio”

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita del match disputato contro il Bologna, ha parlato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Ecco le sue parole: “È stata veramente una partita incredibile. Il primo tempo siamo stati dei matti, poi l’abbiamo detto anche tra di noi. Quando indossi questa maglia devi tirare fuori l’orgoglio. Non è un caso che abbiamo pareggiato questa partita, ma devi analizzare tutto e devi essere oggettivo. Abbiamo fatto un primo tempo inguardabili e bisogna essere onesti. Poi adesso andiamo a casa con un pareggio che ci da energia per l’ultima partita. Poi alla fine della stagione tiri le somme e siamo arrivati in Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia”.