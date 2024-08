Juve, Locatelli: “L’obiettivo è vincere. Europeo? Delusione enorme”

Le parole del centrocampista della Juve Manuel Locatelli al termine dell'amichevole contro il Brest: "Peccato per il gol subito nel finale"

Al termine dell’amichevole contro il Brest, terminata per 2-2, il centrocampista della Juve Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Peccato che abbiamo preso gol all’ultimo, ma penso sia stata una buona partita. Prossima stagione? C’è molto entusiasmo, poi quelle dello staff sono persone molto sincere dirette. E questo sicuramente è una cosa importante, servono idee chiare. Ci sono i margini per fare un ottimo lavoro“.

Juve, le parole di Locatelli

Sugli obiettivi: “Si parte per vincere. Il motto è sempre quello, ma serve onestà tutto. Noi lavoriamo per vincere e ci alleniamo per quello, ma bisogna fare un passo alla volta senza parlare tanto di vittorie o cose simili, ci serve umiltà ogni giorno. Poi si vedranno anche i risultati. È chiaro che per l’Europeo ho subito una delusione enorme, ma quelle sono energie negative a cui non do importanza. Io mi concentro sul presente, penso solo a lavorare giorno dopo giorno”.