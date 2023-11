Juve, Locatelli in dubbio: scatta l’ora di Nicolussi Caviglia?

L'infortunio di Manuel Locatelli, il quale ha già dato forfait alla Nazionale, tiene banco in casa bianconera. Per il centrocampista della Juventus sarebbe una corsa contro il tempo per recuperare e scendere in campo dal 1' minuto contro l'Inter. In caso di assenza, secondo quanto riportato da La Stampa, proprio contro i nerazzurri potrebbe fare il suo esordio da titolare Hans Nicolussi Caviglia.