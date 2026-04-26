Nelle ultime sei giornate la Juventus ha cambiato passo: cinque vittorie e un pareggio che hanno rilanciato classifica e fiducia. Dietro la ritrovata solidità collettiva, spicca il rendimento di tre interpreti che, per continuità e peso specifico nelle azioni decisive, stanno orientando il finale di stagione: Manuel Locatelli, Francisco Conceição e Jeremie Boga.

Manuel Locatelli, equilibrio e letture da regista moderno

Per la squadra di Luciano Spalletti, Locatelli è diventato il baricentro tattico. Nelle ultime sei partite ha alzato volume e qualità: più palloni toccati, più linee di passaggio aperte, più recuperi nella metà campo difensiva. I dati raccontano di un centrocampista che unisce ordine e coraggio: alta percentuale di passaggi riusciti in verticale, intercetti costanti davanti alla difesa e tempi di pressione che spezzano la prima costruzione avversaria. Anche nel mezzo passo falso col Sassuolo, l’errore dal dischetto non ha intaccato la sua centralità. La reazione si è vista subito: contro Genoa e Atalanta ha guidato i compagni nei momenti di maggiore sofferenza, schermando e rilanciando l’azione con lucidità. Nell’ultima uscita col Bologna, nella settimana del rinnovo, ha unito intensità e letture preventive, confermandosi imprescindibile.

Francisco Conceição, strappi e superiorità numerica

Se Locatelli dà ritmo, Conceição cambia l’inerzia. L’esterno portoghese sta garantendo continuità nelle giocate ad alto impatto: dribbling riusciti, falli subiti in zone pericolose, cross e rifiniture che trasformano il possesso in occasioni. Quando punta l’uomo crea superiorità quasi sistematica, costringendo le difese a raddoppi che liberano spazi centrali. Anche nelle gare più bloccate, come contro Sassuolo e Genoa, le sue accelerazioni hanno prodotto gli episodi chiave. Con il Bologna ha partecipato direttamente a entrambe le reti, abbinando recuperi alti a conduzioni profonde: un mix che fotografa la sua utilità nelle due fasi.

Jeremie Boga, imprevedibilità e peso dei gol

Nel reparto offensivo, Boga sta trasformando le accelerazioni in punti. Gol pesanti a Udine e a Bergamo, disponibilità al sacrificio da falso nove contro il Sassuolo, pericolosità costante nell’uno contro uno. I numeri parlano di tiri creati dopo conduzione e di tocchi in area in crescita: segnali di un giocatore che sta scegliendo meglio tempi e zone d’attacco.

Con un regista che orchestra, un’ala che strappa e un jolly che finalizza, la Juventus ha trovato l’assetto ideale per il rush finale.