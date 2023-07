Juve, non solo gli esuberi: anche Szczesny nella lista dei cedibili

Dopo un mese di voci e trattative, è ufficialmente iniziata il calciomercato 2023. La Juve ha già chiuso il primo colpo in entrata, assicurandosi per 12 milioni di euro Timothy Weah . Il figlio d'arte andrà a prendere il posto di Cuadrado sulla fascia destra, pronto a mettersi agli ordini di Massimiliano Allegri. Ora però prima di poter continuare ad acquistare sarà prima necessario vendere . Senza qualificazione alla prossima Champions League, infatti, la dirigenza bianconera dovrà fare qualche dolorosa cessione per finanziare il mercato in entrata: la lista dei possibili addii è lunga .

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve sarebbe pronta a dire addio a giocatori importanti pur di far felice il bilancio. Tra questi a sorpresa c'è anche Szczesny, pupillo di Allegri ma dall'ingaggio molto pesante. Il portiere polacco guadagna 6,5 milioni di euro a stagione e se dovesse arrivare un'offerta la Vecchia Signora la valuterebbe attentamente, sicura di poter contare su Perin. Ben più complesse le situazioni di Alex Sandro e Bonucci che hanno ancora un altro anno di contratto e che non sembrano intenzionati a lasciare Torino. I due, così come Rugani, non sono prime scelte per Allegri e pesano molto a bilancio ma venderli non sarà affatto facile.