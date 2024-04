Juve, mai così male: nel 1998/99 Lippi rassegnò le dimissioni. Allegri che fai?

Con una sola vittoria nella ultime nove partite di Serie A il periodo di forma della Juve è da squadra in zona retrocessione. I bianconeri per fortuna non sono messi così male ma nel giro di pochi mesi ha perso tutto il vantaggio che aveva sulle inseguitrici e ora la qualificazione alla prossima Champions League comincia ad essere a rischio. In altre squadra un allenatore dopo una serie di risultati di questo genere sarebbe stato esonerato, ma non alla Juve. La Vecchia Signora confermerà Allegri sulla panchina fino al termine della stagione, poi si vedrà. C'è però un precedente. Nella stagione 1998/99 Lippi dopo una serie di risultati così negativi rassegnò le dimissioni: Allegri farà lo stesso?