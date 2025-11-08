Juve, l’ex Zidane: “Bianconero nel cuore. Del Piero un eroe”

A La Gazzetta dello Sport è intervenuto Zinedine Zidane, ex centrocampista della Juve. Ecco le parole del francese

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport Zinedine Zidane, ex centrocampista della Juve, ha parlato del suo passato in bianconero. Ecco le sue parole: “Questa squadra è sempre nel mio cuore, tornerà grande. L’avvocato Agnelli mi chiamava dopo le vittorie importanti. Mi faceva i complimenti in francese e riattaccava. Un personaggio unico.

Alla Juve c’erano tanti giocatori forti, ma Alex Del Piero aveva qualcosa di diverso. Era straordinario. In bianconero è stato un eroe, costante per quasi vent’anni a un livello altissimo.”