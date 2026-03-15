Juve, l’ex Tudor è un disastro. Il commento di Tim Sherwood

L'ex tecnico del Tottenham Tim Sherwood, durissimo contro il collega croato: ecco le sue parole sull'attuale situazione degli Spurs

Il Tottenham potrebbe essere costretto a cambiare ancora in panchina. Senza una vittoria contro il Liverpool, molto probabilmente Igor Tudor, ex allenatore della Juve, verrà sollevato dall’incarico. Troppo rischiosa la situazione nel Nord di Londra, con Vicario e compagni pienamente coinvolti nella bagarre per non retrocedere.

Gli Spurs, per la prima volta nella loro storia, sono reduci da sei sconfitte consecutive, quattro con il croato in panchina. Di seguito il commento dell’ex tecnico del Tottenham Tim Sherwood: “Licenzieranno Igor Tudor? Non ne ho idea. Sapete perché lo dico? Perché non so chi prenderà la decisione.

Non conosco le persone coinvolte. Nessuno si è assunto la responsabilità di questa situazione, vero? Non ha mai fatto questo lavoro prima. Continuano a dire che l’ha fatto, ma non è così. Questa è la Premier League. Non è mai stato qui e non ha mai lottato per la salvezza”, ha detto Tim Sherwood, vice allenatore dal 2008 al 2012 e tecnico del Tottenham nel 2013/14.

“La pressione di mantenere la squadra in Premier League o di far retrocedere un club come il Tottenham è una pressione enorme quando non conosci l’ambiente in cui ti trovi. E penso che la Premier League gli abbia dato uno schiaffo in faccia.

È fuori luogo? Non lo so. Ha perso tutte le partite e chiunque per strada potrebbe farlo, no? Bisogna fare meglio di zero punti. Non ha preso punti in quattro partite. Voglio dire, chiunque potrebbe farlo.”