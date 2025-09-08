Juve, l'ex Tardelli: "Punto su un giocatore. Spero che Vlahovic possa..."

L’indimenticato eroe del Mondiale 1982 ed ex bianconero Marco Tardelli, intervenuto a Rai Sport, ha analizzato il nuovo progetto bianconero, sottolineando l’importanza dei giocatori chiave. Ecco le sue parole: “Tudor mi sembra un ragazzo che può fare veramente bene per questa squadra.”
Non mancano parole al miele per un giocatore ultimamente criticati dal pubblico, Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic: “L’olandese mi sembra una grande scommessa. Per il numero nove spero che possa essere determinante per la Juve.”