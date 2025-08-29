Juve, l’ex Nicolussi-Caviglia atteso a Firenze. I dettagli dell’affare

L'ex Juventus Hans Nicolussi Caviglia è atteso a Firenze per visite mediche e firma. I dettagli e le ultime novità sullo scambio col Venezia

La Fiorentina ha deciso di rinforzare il proprio centrocampo con un colpo a sorpresa nelle ultime ore di mercato. Hans Nicolussi Caviglia, infatti, è atteso oggi a Firenze per visite mediche e firma del contratto che lo legherà al club viola. Dopo diverse esperienze (Perugia, Parma, Sudtirol e Salernitana) e infine il trasferimento a titolo definitivo al Venezia, è pronto per una delle top italiane.

Il centrocampista classe 2000 arriva dai lagunari, dove è stato protagonista nell’ultima stagione di Serie A, contribuendo con continuità e leadership alla stagione degli arancioneroverdi. Prestazioni che hanno convinto la dirigenza viola a puntare su di lui come pedina utile per dare più soluzioni a Stefano Pioli in mezzo al campo.