Juve, l’ex Mauro a La Gazzetta:”Yildiz non è ancora un fuoriclasse”

L’ex bianconero Massimo Mauro si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato in merito a Kenan Yildiz e al riguardo dei principali problemi da risolvere all’interno della Juventus. Le sue dichiarazioni:
”La Juve non ha i fuoriclasse come ha quasi sempre avuto, quindi chiede a Yildiz di esserlo: però ha 20 anni, ha mostrato colpi geniali ma non la continuità che serve per essere leader”.
Come si gestisce il rinnovo del turco?
”Insieme a Thuram e Cambiaso, è il giocatore più importante che ha la Juve. Il problema che non è ancora diventato il fuoriclasse di cui la società ha bisogno. Forse non ha le caratteristiche de leader: può essere un grande numero due, ma ci vuole un numero uno accanto. Del Piero all’inizio ha giocato con Vialli, Ravanelli, Baggio”.
La 10 è un’investitura o un macigno?
“La maglia numero 10 non è stato un errore. La fascia di capitano, secondo me, lo è stato. Perché lui non ha le caratteristiche per fare il capitano”.
Gli consiglierebbe di diventare grande alla Juventus o di andare in una superpotenza europea?
“Yildiz sarà ambito, però anche rinnovare sarebbe un risultato per lui. Non un punto d’arrivo, però. Ultimamente i giocatori sembrano considerare la Juventus un punto d’arrivo, invece deve essere un posto dove dimostrare tutto il proprio potenziale”.
Cosa pensa sulle prime partite di Spalletti?
”Buone, non entusiasmante. Quando nel derby il migliore della Juve è il portiere qualcosa non va”.
Come mai i nuovi arrivati fanno così fatica ?
“Perché non sono più forti dei calciatori che già c’erano. Giocano tutti poco perché non stravolgono la squadra. Openda non è meglio di Yildiz e Vlahovic. Joao Mario non è meglio dei terzini, Zhegrova è la brutta e la bella copia di Coinçeao. David sembrava avere un curriculum importante, ma purtroppo i tifosi non hanno visto niente fino ad oggi”.