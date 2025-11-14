Juve, l’ex Mauro a La Gazzetta:”Yildiz non è ancora un fuoriclasse”

Massimo Mauro ex giocatore della Juventus ha parlato di Yildiz, del livello della rosa e di Spalletti. Leggiamo le sue parole.

L’ex bianconero Massimo Mauro si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato in merito a Kenan Yildiz e al riguardo dei principali problemi da risolvere all’interno della Juventus. Le sue dichiarazioni:

”La Juve non ha i fuoriclasse come ha quasi sempre avuto, quindi chiede a Yildiz di esserlo: però ha 20 anni, ha mostrato colpi geniali ma non la continuità che serve per essere leader”.

Come si gestisce il rinnovo del turco?

”Insieme a Thuram e Cambiaso, è il giocatore più importante che ha la Juve. Il problema che non è ancora diventato il fuoriclasse di cui la società ha bisogno. Forse non ha le caratteristiche de leader: può essere un grande numero due, ma ci vuole un numero uno accanto. Del Piero all’inizio ha giocato con Vialli, Ravanelli, Baggio”.

La 10 è un’investitura o un macigno?