Juve, l’ex Lanzafame: “Spalletti il migliore. Su Yildiz…”

L'ex giocatore della Juve Davide Lanzafame ha analizzato la stagione dei bianconeri fino a questo momento con Spalletti

Ospite a Domenica Sport su Radio Bianconera, l’ex attaccante della Juve Davide Lanzafame ha commentato l’operato di Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non sarò certo io a dire che parliamo del miglior allenatore in Italia, uno che migliora i giocatori e dà un’identità precisa alla squadra.

Questa è una delle prime volte che lavora da subentrato e, nonostante fosse difficile incidere, lui ci sta riuscendo. Ha avuto qualche risultato negativo, ma la Juventus è chiaramente sulla strada giusta. I bianconeri segnano, ma non con gli attaccanti. A questi livelli un centravanti di rilievo fa la differenza e questo sta un po’ mancando ai bianconeri, anche perché Dusan Vlahovic si è fatto male, mentre da Jonathan David ci si aspettava qualcosa in più.

Rientrare non sarà facile perché è stato fermo a lungo. Bisogna vedere in quali condizioni tornerà. Credo sia difficile che possa risolvere subito i problemi realizzativi, ma sicuramente potrà essere importante in questo finale di stagione. Yildiz ha fatto un biennio in costante crescita.

Quello che mi colpisce è che sembra già un leader, sia tecnicamente che dal punto di vista carismatico. È un ragazzo molto equilibrato: ha la testa di un giocatore maturo anche se anagraficamente non lo è ancora. È un potenziale campione e il club non lo ha rinnovato a caso: il turco può essere il numero 10 della Juventus per il prossimo decennio.”