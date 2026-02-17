Juve, l’ex De Sciglio pronto a ripartire dalla Repubblica Ceca

Mattia De Sciglio è pronto per una nuova avventura: il giocatore a breve firmerà per un club della massima serie ceca.

Dopo mesi lontano dal terreno di gioco, l’ex giocatore bianconero Mattia De Sciglio, è pronto a rimettersi in gioco e a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Come riportato da Sky Sport, il difensore classe 1992, rimasto svincolato per circa sette mesi, è infatti a un passo dalla firma con l’FC Hradec Králové, formazione della massima serie ceca.

La trattativa è ormai alle battute finali e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’accordo che porterà il giocatore in Repubblica Ceca.