Juve, l’ex De Ligt: “Mi sento bene. In Italia ho capito una cosa”

Intervistato dal Telegraph, Matthijs De Ligt, ex difensore della Juve ora al Manchester United, ha parlato dell’imminente match contro il Liverpool e dell’esperienza bianconera in Italia. Ecco le sue parole: “Sappiamo che è molto importante per noi ottenere un risultato positivo perché stiamo migliorando. Ma dobbiamo continuare a vincere. Lo United sta migliorando, ma i dati non contano, le statistiche non contano: bisogna vincere.
Fisicamente e mentalmente sto davvero bene. Ora ho 26 anni e ho giocato da professionista per quasi dieci anni. E sento che ora sto arrivando all’apice del successo. Avevo anche a 19 anni questo fisico, ma mi basavo solo sulle mie intuizioni quando giocavo.
Quando sono andato in Italia ho capito che dovevo usare molto la testa e ho avuto tanti problemi all’inizio perché le intuizioni e il pensiero a volte non vanno nella stessa direzione. Sento che in questo momento ho tutti gli attributi per giocare nel campionato inglese dove bisogna essere coraggiosi.
il campionato italiano è un mix di intelligenza e tecnica. E il campionato tedesco è più fisico e dinamico. Penso di poter combinare tutto questo ora per diventare il giocatore che sono qui allo United.”