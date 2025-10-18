Juve, l’ex De Ligt: “Mi sento bene. In Italia ho capito una cosa”

Intervistato dal Telegraph, Matthijs De Ligt, ex bianconero ora al Manchester United, ha parlato del periodo alla Juve

Intervistato dal Telegraph, Matthijs De Ligt, ex difensore della Juve ora al Manchester United, ha parlato dell’imminente match contro il Liverpool e dell’esperienza bianconera in Italia. Ecco le sue parole: “Sappiamo che è molto importante per noi ottenere un risultato positivo perché stiamo migliorando. Ma dobbiamo continuare a vincere. Lo United sta migliorando, ma i dati non contano, le statistiche non contano: bisogna vincere.

Fisicamente e mentalmente sto davvero bene. Ora ho 26 anni e ho giocato da professionista per quasi dieci anni. E sento che ora sto arrivando all’apice del successo. Avevo anche a 19 anni questo fisico, ma mi basavo solo sulle mie intuizioni quando giocavo.

Quando sono andato in Italia ho capito che dovevo usare molto la testa e ho avuto tanti problemi all’inizio perché le intuizioni e il pensiero a volte non vanno nella stessa direzione. Sento che in questo momento ho tutti gli attributi per giocare nel campionato inglese dove bisogna essere coraggiosi.

il campionato italiano è un mix di intelligenza e tecnica. E il campionato tedesco è più fisico e dinamico. Penso di poter combinare tutto questo ora per diventare il giocatore che sono qui allo United.”