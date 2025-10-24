Juve, l’ex Chiesa eletto giocatore del mese al Liverpool

Federico Chiesa, è stato eletto dai propri tifosi come giocatore del mese di settembre. L’ex Juve si sta rendendo protagonista con la maglia dei Reds.

Federico Chiesa è stato eletto dai propri tifosi giocatore del mese di settembre del Liverpool. L’ex Juventus, dopo la passata stagione in cui ha avuto difficoltà ad ambientarsi e, di conseguenza ha giocato poco, in questo inizio di campionato sembra aver ritrovato fiducia e brillantezza.

Infatti il centrocampista italiano, sta trovando sempre più spazio e in più di un’occasione è stato decisivo per i Reds.

Le parole di Chiesa

“Sono contento di aver vinto questo premio. Grazie ai tifosi per il supporto e per aver votato per me. Preferirei non ottenerlo in futuro e vincere altre partite. Ma grazie ancora. Il supporto è sempre stato incredibile. Cerco di dare il massimo in campo per i tifosi e per il Liverpool. Mi piace vedere che i tifosi apprezzano davvero quello che sto facendo. Qualunque sia il minuto che sto giocando, cerco di dare il massimo, cerco di aiutare la squadra, rimanere positivo e cercare di avere un impatto – ha continuato -. È per questo che sono qui. Spero di continuare a spingere e di continuare a restituire qualcosa ai tifosi”