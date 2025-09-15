Juve, l'ex allenatore di Adzic: "È un mix tra Jugovic e..."
Juve, l’ex allenatore di Adzic: “È un mix tra Jugovic e…”

Riccardo Focolari
15 Settembre, 15:00
Mladen Milinkovic, ai tempi del Budcnost Podgorica allanava Vasilije Adzic. Ecco cosa ha detto sul gioiello della Juve

Due giorni dopo la prodezza che ha piegato l’Inter, tutti parlano di Vasilije Adzic. E chi lo conosce bene, come il suo ex allenatore ai tempi del Budućnost Podgorica, Mladen Milinković, non è affatto sorpreso. Intervistato da La Stampa, il tecnico ha svelato i segreti del suo ex pupillo. Ecco le sue parole.

Il gol? L’ho visto, è stato un gran bel gol. Ma chi lo conosce dovrebbe sapere che ha un tiro fantastico. È arrivato molto presto ai massimi livelli, ha avuto bisogno di tempo per adattarsi. E se la Juventus ha deciso di tenerlo invece di mandarlo in prestito è perché crede in lui. Se credo ancora che Vasilije sia un mix tra Jugović e Bellingham per caratteristiche? Sì. Il tempo dirà se ho ragione o no.” 

