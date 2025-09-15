Juve, l'ex allenatore di Adzic: "È un mix tra Jugovic e..."

Due giorni dopo la prodezza che ha piegato l’Inter, tutti parlano di Vasilije Adzic. E chi lo conosce bene, come il suo ex allenatore ai tempi del Budućnost Podgorica, Mladen Milinković, non è affatto sorpreso. Intervistato da La Stampa, il tecnico ha svelato i segreti del suo ex pupillo. Ecco le sue parole.
“Il gol? L’ho visto, è stato un gran bel gol. Ma chi lo conosce dovrebbe sapere che ha un tiro fantastico. È arrivato molto presto ai massimi livelli, ha avuto bisogno di tempo per adattarsi. E se la Juventus ha deciso di tenerlo invece di mandarlo in prestito è perché crede in lui. Se credo ancora che Vasilije sia un mix tra Jugović e Bellingham per caratteristiche? Sì. Il tempo dirà se ho ragione o no.”