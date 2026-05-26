Una nuova avventura europea da protagonista

Dopo la delusione, ecco un nuovo obiettivo: la prossima Europa League potrebbe trasformarsi in un'opportunità concreta di rilancio. I bianconeri si presenteranno infatti ai nastri di partenza della competizione con uno status di assoluto livello. In vista del sorteggio previsto a Montecarlo alla fine di agosto, la squadra di Luciano Spalletti dovrebbe essere inserita nella terza fascia delle teste di serie. Davanti ai bianconeri figurerebbero soltanto Bayer Leverkusen e Benfica, mentre il Milan occuperebbe la quarta posizione nel ranking iniziale. Una collocazione favorevole che potrebbe consentire alla Juventus di affrontare un percorso meno complicato nella fase campionato. Il nuovo format della competizione offre infatti la possibilità di costruire un cammino graduale, affrontando avversari teoricamente alla portata nelle prime fasi del torneo. Per una squadra che punta a ritrovare fiducia e continuità dopo una stagione difficile, l'Europa League potrebbe rappresentare un banco di prova importante per tornare competitiva anche a livello internazionale.

Un torneo da affrontare con ambizione

La nuova formula delle competizioni europee potrebbe favorire ulteriormente le ambizioni bianconere. Con l'abolizione del passaggio delle squadre eliminate dalla Champions League all'Europa League, il livello della competizione risulta infatti più definito e meno imprevedibile rispetto al passato. Questa novità elimina la possibilità di ritrovarsi contro formazioni retrocesse dalla massima competizione europea nella fase a eliminazione diretta. Un fattore che potrebbe aumentare le possibilità di successo per le squadre più attrezzate fin dall'inizio del torneo. La Juventus potrebbe inoltre sfruttare la profondità della rosa per gestire al meglio gli impegni stagionali. Un calendario meno impegnativo rispetto alla Champions consentirebbe a Spalletti di effettuare rotazioni mirate senza compromettere il rendimento europeo. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere alta la competitività su entrambi i fronti, cercando di costruire un percorso importante sia in campionato sia nelle coppe.

Il sogno di tornare a vincere in Europa

Nonostante il prestigio inferiore rispetto alla Champions League, l'Europa League rappresenta comunque un trofeo internazionale di grande valore. Per la Juventus, inoltre, potrebbe assumere un significato particolare. Il club bianconero non conquista una competizione europea da trent'anni, ovvero dalla Champions League vinta contro l'Ajax nella finale disputata a Roma nel 1996. Da allora sono arrivate diverse delusioni e numerose occasioni mancate sul palcoscenico continentale. Proprio per questo motivo la prossima Europa League potrebbe diventare un obiettivo concreto e prestigioso. Vincere il torneo consentirebbe alla società di arricchire il proprio palmarès e di ritrovare una dimensione internazionale smarrita negli ultimi anni. La competizione non potrà cancellare l'amarezza per l'esclusione dalla Champions League, ma potrebbe offrire alla Juventus la possibilità di aprire un nuovo ciclo vincente. Per i bianconeri, la prossima stagione europea potrebbe trasformarsi da semplice ripiego a grande occasione di rilancio.