I precedenti di Juve-Lecce: bianconeri imbattuti in casa dal 2004

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 partite contro la Juventus nel massimo campionato (3N, 10P), 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci. Per la prima volta nella storia del massimo campionato i salentini incontreranno i piemontesi avendo più punti in classifica.

Questa sarà solo la quarta volta in cui Juventus e Lecce non si incontrano tra sabato e domenica in Serie A: finora i bianconeri hanno ottenuto un pareggio seguito da due vittorie in settimana contro i giallorossi.