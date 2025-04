Juve-Lecce, Giampaolo: “C’erano gli estremi per un rosso…”

Intervistato nel post partita della sconfitta in Serie A contro la Juventus, ha parlato l'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita della sconfitta in Serie A contro la Juventus, ha parlato l’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Sei arrabbiato di aver subito troppi tagli in area di rigore?

“Ho giocato con cinque apposta. Con quattro sarebbe stato ancora più difficile. Sì, ne abbiamo subiti tanti. La Juve è stata molto pericolosa. Poi, aver subito gol dopo un minuto ci ha fatto saltare il piano della gara. Lo avevamo preparato per fare determinate cose, invece siamo andati subito in salita. La squadra è stata bravissima a restar lì. Potevamo subire perché il morale era quello che era e la Juve in grande spolvero. La squadra è stata brava a stare più compatta e poi a crearsi anche l’opportunità per fare un risultato che sarebbe stato straordinario per noi”.

La sostituzione di Krstovic è stata per qualche problema fisico?

“No, Krstovic era molto nervoso perché a mio avviso ha subito fallo e invece gli è stato fischiato contro. Oggi penso ci fossero gli estremi per un calcio di rigore o quantomeno per un giallo o rosso. Lui il fallo lì l’ha subito. L’ho visto molto nervoso e non volevo che sfociasse in qualcosa di diverso e per questo ho preferito sostituirlo”.

Quest’idea della difesa a tre la porterà avanti per il proseguo del campionato o era a doc per la partita di questa sera?

“Ci sono partite nel quali lo posso ripetere di dislocazione in campo. Che avremmo giocato così l’avevo programmato da prima”.