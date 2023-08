Calciomercato Juve, Kostic in uscita: si tratta con il West Ham

Kostic potrebbe essere l'ultimo trasferimento in uscita della Juventus: il club bianconero avrebbe imbastito una trattativa con il West Ham

Le ultime ore di calciomercato potrebbero essere quelle dell'addio di Filip Kostic . Infatti, a causa della folta concorrenza in reparto, l'esterno della Juventus non sarebbe considerato indispensabile.

L'ex Eintracht Francoforte, reduce da un ottima stagione passata in bianconero avrebbe molto appeal sul calciomercato. In particolare, secondo quanto riportato da calciomercato.it, il West Ham starebbe facendo sul serio per lui.