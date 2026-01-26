Juve, le parole di Tacchinardi: “Spalletti ha cambiato la mentalità”

Alessio Tacchinardi elogia l’operato di Luciano Spalletti e spera che il rinnovo di contratto arrivi al più presto. Leggiamo le sue parole a Pressing.

Nel corso della trasmissione Pressing, è intervenuto Alessio Tacchinardi. L’ex giocatore bianconero, ha commentato la prestazione della Juve nella gara contro la squadra partenopea. Leggiamo il suo commento:

Cosa è cambiato con Spalletti? “E’ cambiata la mentalità, è cambiata che un allenatore gli ha inculcato nella testa di giocare un calcio offensivo, un calcio dominante, un calcio di rito, un calcio di qualità. Secondo me è cambiato tantissimo dopo Bologna, che la prima partita tosta, lui ha messo i giocatori un po’ alle strette dicendo potete giocare e vincere partite importanti. La Juve è cambiata, è migliorata, è cresciuta. Io l’ho vista dal vivo contro il Benfica, mi ha impressionato perché rispetto a Napoli, la Juventus è letteralmente cambiata. Tutto grazie a Spalletti che ha ridato veramente un’autostima totale a questa squadra.

Locatelli e Thuram oggi una coppia dominante. E’ stata una fortuna per la Juventus far arrivare un allenatore a 360 gradi perché mentre Tudor non aveva tante cose, Spalletti è riuscito ad entrare a 360 gradi nella testa dei giocatori. Il primo tempo è stato dominante. Yildiz mi ha sorpreso, vuole essere decisivo in ogni partita e la Juventus non può permettersi di perderlo, deve ripartire da questo giocatore carismatico. Spalletti uomo giusto per i prossimi anni? Deve firmare il rinnovo il prima possibile, non sbaglia un’intervista, è dentro il mondo juve come se fosse lì da anni, è un super allenatore”.