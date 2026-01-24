Juve, le parole di Sabatini: “Attenta contro il Napoli a non concedere spazi”

Le dichiarazioni di Sandro Sabatini sul suo canale YouTube: “Juve con il Napoli attenta a non concedere contropiedi”.

Attraverso il suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della prestazione della Juventus contro il Benfica e del prossimo match contro il Napoli. Qui sotto le sue parole:

“Un quarto d’ora alla grande, da grande squadra, e il resto in gestione. Così si può raccontare il 2-0 della Juventus sul Benfica. Una partita che i bianconeri hanno sofferto nel primo tempo quando Mourinho ha proposto in ripartenza una serie di pericoli per Spalletti che hanno perfino innervosito l’allenatore bianconero, tanto che a un certo punto si è messo a discutere con un tifoso alle sue spalle. Ma proprio in quel momento, quando poteva esserci, in un certo senso, l’inizio del nervosismo e la fine della serenità per andare ad agguantare una vittoria fondamentale per i play-off in Champions League, proprio in quel momento c’è stata la fiammata di McKennie che ha svegliato tutta la squadra e per 10 minuti si è vista una grande Juve che ha chiuso la partita e poi appunto l’ha gestita.

Giocar bene è un’altra cosa. Benissimo è un’altra cosa, ma il risultato è importantissimo. Ecco perché la Juventus deve essere soddisfatta dei passi avanti fatti anche nel gioco, comunque nella prestazione, comunque nella determinazione di star dentro una partita che diventerà fondamentale per il proseguo in Champions League, nei play-off, probabilmente testa di serie quasi sicuramente. Poi domenica ci sarà il Napoli e lì la Juve dovrà stare attenta a non concedere i contropiedi concessi invece al Benfica soprattutto nel primo tempo, perché anche se il Napoli sta forse messo peggio, ma è difficile che possa perdonare come ha fatto il Benfica”.