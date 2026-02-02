Juve, le parole di Guardalà su Yildiz: “Non dovrebbe essere nulla di grave”

Giovanni Guardala è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare delle prime sensazioni in merito alle condizioni fisiche di Yildiz.

Al termine del match vinto contro il Parma, le preoccupazioni in casa Juve riguardano le condizioni fisiche di Kenan Yildiz, uscito all’intervallo per un problema fisico. Per fare il punto della situazione è intervenuto Giovanni Guardalà, che si è espresso così a Sky:

“In attesa appunto di notizie ufficiali, chiederemo a Spalletti cosa è successo dopo il gol del due a zero di McKennie. Il turco si è avvicinato alla panchina e ha detto qualcosa all’orecchio di Spalletti, il quale si è girato subito verso la panchina dicendo: ‘nell’intervallo lo dobbiamo cambiare’. Probabilmente affaticato anche se dopo ha fatto una bella azione personale, ha calciato forte verso la porta di Corvi, però comunque probabilmente non si sono voluti correre a rischi e quindi è stato sostituito proprio perché aveva avvisato Spalletti di sentirsi un po’ affaticato. Questo è quanto trapela però appunto poi chiederemo a Spalletti, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave”.