Juve, le parole dell’ex Szczensy:”Primo anno al Barca ho giocato gratis”

Leggiamo le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero Szczesny, dove ha parlato dell’addio dalla Juventus al Barcellona.

L’ex portiere della Juventus, intervistato dalla rivista GQ, ha parlato in merito al suo addio alla Juventus e il desidero di ritirarsi dal calcio. Di seguito le sue dichiarazioni:

ADDIO ALLA JUVENTUS? “Non è che avessi perso la passione per il calcio, semplicemente non ero entusiasta delle offerte. I club nel top ten mi hanno fatto delle proposte, ma non si trattava di aumentare il mio prezzo. Non volevo giocare solamente per soldi”.

LA SCELTA DEL BARCELLONA? “Tre giorni prima di annunciare il mio ritiro, ho detto a Robert Lewandowski che non volevo più giocare per nessun club a meno che non si parlasse del Barcellona. Quando mi hanno chiamato probabilmente sapevano di potermi convincere. Ho giocato la prima stagione al Barca gratuitamente. Quello che ho ricevuto è stato esattamente quello che ho dovuto restituire alla Juventus per aver rescisso anticipatamente il mio contratto”. Queste le parole di Szczesny.