Juve, le condizioni di Holm: ecco quando può rientrare

Che fine ha fatto Emil Holm? Lo svedese è ai box da metà febbraio per una lesione. Ecco la data del possibile rientro

Arrivato alla Juve nel mercato di gennaio, in prestito con diritto di riscatto dal Bologna, Emil Holm è finito fuori dai giochi dopo una manciata di partite. L’esterno svedese, che ha sostituito Joao Mario (in rossoblu con la stessa formula), ha accusato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo dopo la sconfitta contro l’Inter lo scorso 14 febbraio.

L’ex Spezia ha saltato le ultime cinque partite di campionato (Como, Roma, Pisa, Udinese e Sassuolo), oltre alle due sfide di Champions League contro il Galatasaray. L’obiettivo del staff medico è quello di renderlo disponibile per l’inizio di aprile: dunque potrebbe essere convocabile per la sfida contro il Genoa.