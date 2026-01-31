Juve-Lazio, un difensore biancoceleste salterà il match. Ecco chi

Un difensore della Lazio, ex bianconero, salterà la gara contro la Juve in programma la prossima settimana

Durante il match di anticipo, Lazio-Genoa, un calciatore dei biancocelesti ha ricevuto un’ammonizione fatale. Luca Pellegrini, terzino ex Juve, era nella lista dei diffidati e sarà costretto a saltare il prossimo incontro a Torino contro la Signora. Il direttore di gara Zufferli lo ha punito per un intervento su Junior Messias.