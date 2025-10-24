Juve-Lazio, Tudor riflette sulla formazione: David dal primo?

Igor Tudor deve trovare la risoluzione alla sterilità offensiva della Juve: contro la Lazio potrebbe scendere in campo dal primo David

Il dramma offensivo della Juve, al momento, non trova una soluzione. Il tridente da 150 milioni di euro non riesce a segnare. Eppure, sono ben tre i centravanti di caratura internazionale (Vlahovic, David, Openda) che, per una serie di sfortunati eventi, non riescono a trovare la via del gol con naturalezza.

La squadra di Tudor deve rialzare la testa, è obbligata: dopo la vittoria nel derby d’Italia i bianconeri hanno inanellato risultati horror: cinque pareggi e due sconfitte. Ora, in vista della delicatissima trasferta contro la Lazio, il croato è pronto a una nuova virata, l’ennesima, nella speranza di trovare la quadra offensiva.

Dopo averlo schierato titolare a Como e avergli concesso solo uno spezzone a Madrid (lasciando il posto a Vlahovic dall’inizio), Tudor potrebbe rilanciare Jonathan David dal primo minuto. Una mossa che riporterebbe il serbo in panchina, in un’altalena che non fa bene a nessuno dei due.