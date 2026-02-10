Juve-Lazio, Tommasi a Open Var: “Era rigore. Vi spiego il motivo”

Ad Open Var, l'ex arbitro Dino Tommasi ha commentato il contatto in area di rigore biancoceleste tra Cabal e Gila

Dino Tommasi, ex arbitro e attualmente dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri, durante Open Var ha analizzato il contatto in area tra Cabal e Gila. Di seguito le sue parole: “È una situazione davvero molto complessa a livello tecnico. Guida lo definisce un contatto di gioco, ma anche se negligente Cabal non può più intervenire nell’azione: ha già scaricato il pallone.

Il difensore della Juve subito dopo subisce l’intervento di Gila, ma il pallone resta a McKennie che può chiudere un eventuale triangolo. Questo è l’elemento ulteriore che porta a una matrice di punibilità, anche se non c’è l’imprudenza in questo caso c’è una matrice di punibilità.

È una situazione davvero difficile dal campo. Con il cross ovviamente non ci sarebbe stata punibilità, ma il fatto che Cabal abbia ancora la giocabilità nella chiusura di un eventuale triangolo, che McKennie in questo caso non effettua, porta verso la punibilità. Guida in campo, Mazzoleni e Maresca al Var si focalizzano appunto sulla mancata imprudenza e non vanno a considerare la possibile giocabilità ulteriore nella triangolazione. In situazioni passate analoghe fu dato rigore.”