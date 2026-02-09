Juventus-Lazio, Thuram a Dazn: “Abbiamo dato tutto”

Così Khéphren Thuram ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata per 2-2 tra Juventus e Lazio ieri sera

“Quanto dà fastidio aver preso gol sul primo tiro nello specchio della Lazio nel primo tempo e sul primo del secondo tempo? Dà fastidio perchè facciamo una buona partita, abbiamo avuto occasioni da gol, è per quello che dà fastidio, perchè abbiamo dato tutto. Penso che abbiamo fatto sì una buona partita, però alla fine non abbiamo vinto. Cosa vuole dimostrare la Juve nella prossima partita contro l’Inter? La Juve gioca sempre per vincere, sempre per fare grandissime partite, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Dopodomani torniamo a lavorare come sempre, testa alta e pensiamo già alla prossima”.