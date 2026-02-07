Juve-Lazio, Sarri in conferenza: “Romagnoli sta bene. Giocheranno…”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Juve

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato di domani sera contro la Juve allo Stadium. Di seguito le sue parole: “Romagnoli sta bene, si è allenato bene dopo cinque giorni di permesso. Stamani abbiamo provato due formazioni una completamente diversa dall’altra, vediamo come giocheremo. Speriamo Bremer non si mangi il nostro centravanti.

Perchè ho schierato subito i nuovi? C’è una grande necessità. O domani o mercoledì sicuramente Maldini giocherà lì. La partita è difficile, su questo non c’è dubbio. La Juventus con l’intensità vista nell’ultimo mese non l’avevo mai vista, ha grande qualità e riaggressione dopo la palla persa.

Si può discutere sulla sconfitta con l’Atalanta, non ha giocato male ma ho rivisto la stessa squadra con grande salute fisica e mentale. Sarà una partita difficile materialmente, poi andare a giocare in quello stadio rende difficile la partita anche mentalmente. L’unico aspetto positivo è che nel calcio a priori non vince nessuno.

Il mio rapporto con la società? Non è una questione di rapporti. Io non ho l’ossessione della vittoria, ma del sogno e mi piacerebbe avere una squadra con cui poter sognare. Vorrei avere questo spazio aperto, adesso l’obiettivo è far crescere i ragazzi che ci sono e che sono arrivati.

Le caratteristiche di Maldini? Maldini deve fare un percorso ed è chiaro, Raspadori ha fatto la sia la prima che la seconda punta ed è molto più abituato a quel ruolo. Maldini ha fatto la seconda punta e l’esterno, avrà bisogno di un periodo d’ambientamento ma ha qualità, lo sta facendo intravedere da qualche stagione. Ha grandi qualità tecniche e fisiche, deve esprimerle con continuità. Ci hanno provato diversi allenatori, vediamo se riuscirò io. Przyborek è un ragazzo di qualità, per diventare un centrocampista ha bisogno di un percorso lungo. Forse l’esterno lo può fare con un percorso più breve, ma è un ragazzo tutto da costruire.

Quando rientra Zaccagni? Deve fare un controllo settimana prossima, ha ancora dolore. È un infortunio strano per un calciatore, ma purtroppo è un infortunio abbastanza serio. C’è la speranza di recuperarlo prima rispetto alla diagnosi iniziale.Cosa mi fa sognare? Avere una squadra che mi lascia la sensazione di poter fare qualcosa di importante. A me se seguono le mie indicazioni o no non mi interessa, se negli allenamenti le sensazioni sono forti io mi diverto.

L’impatto di Tavares e Dale Bashiru? Dele-Bashiru non sta male, poi è chiaro che tra infortunio e Coppa d’Africa è stato fuori tanto e in quel periodo Basic ci stava dando qualcosa, per questo è rimasto fuori. Tavares ha fatto un bell’ingresso nell’ultima partita, in questo momento siamo in difficoltà e giocherà una delle prossime due partite.”