Juve-Lazio, Sarri a Dazn: “Un pizzico di rammarico ci rimane. Mi porto a casa…”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ieri sera al termine della gara pareggiata contro la Juventus è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’allenatore biancoceleste:

“Sullo 0-2 non c’era la sensazione che fosse fatta, loro attaccavano con vigore e mancava tempo. Se c’è rammarico è aver avuto la palla dell’1-3, poi che la Juventus potesse pareggiare era evidente. C’è rammarico per quelle occasioni in cui potevamo chiuderla. Quando fai un punto qui è sempre positivo, poi è chiaro che un pizzico di rammarico ci rimane. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili, stanno reagendo a tutto e non hanno mai piegato la testa. Dal punto di vista emozionale è una grande soddisfazione. Douglas Costa? Lui era un fuoriclasse, in carriera per tanti problemi, sia per colpe di chi lo ha allenato e sue, ha fatto meno di quello che poteva fare.

Aveva le stigmate del predestinato, di un top mondiale. Capisco che vederci dall’esterno dà sensazioni diverse, ma dentro il gruppo squadra non c’è negatività ma abbastanza positività. Giocare con l’Olimpico vuoto è stata una sensazione bruttissima, ovviamente speriamo che certe diatribe tra la società e il popolo laziale finiscano. Abbiamo troppo bisogno dei nostri tifosi, l’impressione dall’esterno non corrisponde al momento mentale del gruppo squadra”.