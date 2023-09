Juve-Lazio, Rocchi promuove a pieni voti l’operato di Maresca

L’operato di Fabio Maresca in Juve-Lazio è stato al centro di diversi dibattiti in questi giorni ma nonostante tutto l'arbitro è stato è stato promosso a pieni voti da parte dei vertici arbitrali (un bel 8.60 in pagella per lui). A far infuriare la squadra di Sarri è l'azione che scaturisce il primo gol. Due gli episodi: il contatto tra Bremer ed Immobile (giudicato non falloso) e quel recupero di McKennie.

Ma per valutare se la palla fosse uscita o meno dal terreno di gioco - ha spiegato Luca Marelli a Dazn- è stato applicato il vecchio sistema di linea e proiezioni che veniva utilizzato per il fuorigioco, prima che entrasse in vigore quello semiautomatico. Ma già nei giorni che hanno preceduto la sfida di Torino, Claudio Lotito si era lamentato per i due gol annullati contro il Napoli ma soprattutto per l'episodio di Lazio-Genoa a causa di un rigore non concesso e proiettato sui maxischermi dell'Olimpico (erroneamente). In Rete intanto circola un video di un confronto tra il patron biancoceleste e il capo degli arbitri Gianluca Rocchi, avvenuto in Campidoglio prima di Juventus-Lazio.