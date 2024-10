Juve-Lazio, Rocchi su Douglas Luiz: “Capisco la difficoltà del VAR”

Le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi a OpenVar sul fallo di Douglas Luiz nel corso di Juve-Lazio

Il mancato cartellino rosso ai danni di Douglas Luiz nel corso di Juve-Lazio ha fatto arrabbiare dirigenti e tifosi biancocelesti. Il centrocampista brasiliano ha infatti colpito con una gomitata Patric ma l’arbitro e soprattutto il VAR hanno deciso di non intervenire. Decisione giusta? Probabilmente no, il giocatore bianconero è stato graziato. Nel corso di OpenVar è stato fatto ascoltare quindi l’audio della conversazione tra il direttore di gara del match e la sala VAR di Lissone: “Scontro fortuito? Non è tanto fortuito lo scontro. No, poca roba, niente. Check completato“.

Juve, le parole di Rocchi

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha poi commentato: “Sicuramente non è fortuito e non ci piacciono questi comportamenti, quindi se fosse stato l’espulsione nessuno avrebbe detto nulla. In questo caso capisco la difficoltà del VAR che dà come priorità il fatto dell’intensità del colpo. È una decisione che posso capire, ma questi atteggiamenti non ci piacciono. Posso capire il non intervento ma questi interventi non ci piacciono, lo abbiamo ribadito ai club. Sicuramente il giallo serviva e se ci fosse stato il rosso non mi sarei scandalizzato. Per arrivare all’intervento VAR serviva forse qualcosa di più di questo fallo ma se fosse stato dato il rosso di campo non avremmo battuto ciglio”.