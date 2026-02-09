Juve-Lazio, Kalulu in Mixed: “Solo peccato per il risultato”

Le parole del difensore bianconero, intervenuto poco dopo il triplice fischio della gara contro la Lazio in zona mista dall'Allianz Stadium

“È più un nostro dovere di dare tutto, oggi come sempre ho provato a dare la miglior prestazione possibile. Qualche volta funziona di più, altre volte di meno, ma l’importante è dare tutto: oggi solo peccato per il risultato. Cosa non ha funzionato? Devo rivedere la partita con calma, ci sono tantissime cose che hanno funzionato: il fatto che abbiamo creato tantissime occasioni vuol dire che il piano è funzionato bene, poi oggi potevamo fare sicuramente meglio per quanto riguarda l’efficacia dentro le due aree. Se mi ha sorpreso la Lazio e in particolare il fatto che abbia giocato senza punte di riferimento? Non mi ha sorpreso, partita che ci aspettavamo. Hanno una bella maniera di giocare”.