Mercato Juve, Moretto: “In estate si punterà su grandi investimenti”

C’è ancora tutta la parte finale di stagione da giocare, ma in casa Juve si guarda già al futuro e si studiano le prossime mosse di calciomercato. A tal proposito, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato in merito alle scelte della dirigenza bianconera. Di seguito le sue parole:
“Ribadisco un concetto, la dirigenza dopo comunque aver fatto un mercato oculato da un punto di vista economico a gennaio, in estate vuole fare degli investimenti importanti per cercare di regalare a Spalletti i calciatori giusti su cui lavorare e per arrivare a risultati importanti”.