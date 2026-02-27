JuveNews.eu
Mercato Juve, Moretto: “In estate si punterà su grandi investimenti”

Lorenzo Focolari – 27 Febbraio, 18:13

Le parole di Matteo Moretto su quale sarà l’obiettivo della dirigenza bianconera nella prossima sessione di mercato.

C’è ancora tutta la parte finale di stagione da giocare, ma in casa Juve si guarda già al futuro e si studiano le prossime mosse di calciomercato. A tal proposito, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato in merito alle scelte della dirigenza bianconera. Di seguito le sue parole:

Ribadisco un concetto, la dirigenza dopo comunque aver fatto un mercato oculato da un punto di vista economico a gennaio, in estate vuole fare degli investimenti importanti per cercare di regalare a Spalletti i calciatori giusti su cui lavorare e per arrivare a risultati importanti”. 