Juve-Lazio, Kalulu a Dazn: “Abbiamo dato tanto. La cosa positiva è che…”

Così il difensore bianconero al termine della gara pareggiata ieri sera per 2-2 dalla Juventus contro la Lazio

Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Juventus–Lazio. Queste le dichiarazioni del difensore bianconero:

“Oggi sono deluso perchè abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così abbiamo fatto tantissimo per avere questa vittoria, ma così non è stato. E’ difficile da vedere, ma dobbiamo e poi testa alla prossima. Reazione nel secondo tempo? Per me non è neanche una reazione, dall’inizio avevamo avuto tante occasioni, siamo stati sempre in 3-4 dentro l’area. Per me non è una reazione, è la continuità della partita. La cosa positiva è che non abbiamo abbassato la testa, ma siamo stati focalizzati durante tutta la partita per me, è questo che fa arrabbiare di più. Dobbiamo essere più efficaci dentro l’area, dentro tutte e due le aree”.