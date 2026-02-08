JuveNews.eu
Juve-Lazio, il club ricorda l’appuntamento di stasera

Riccardo Focolari – 8 Febbraio, 12:26

Juventus-Lazio

Attraverso un post su X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri il match di stasera contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri

La Juve, sul proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con il match di campionato che gli uomini di Spalletti giocheranno stasera allo Stadium contro la Lazio. Di seguito il post della società.

