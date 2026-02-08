JuveNews.eu
Juve-Lazio, i convocati: la scelta su Conceiçao e Kelly

Riccardo Focolari – 8 Febbraio, 14:35

Attraverso una nota ufficiale, la Juve ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la gara contro la Lazio

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio, all’appello mancano solo Vlahovic e Milik. Di seguito il messaggio: “Appuntamento all’Allianz Stadium per la Juventus che questa sera, nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, affronta la Lazio. Fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45.”

SERIE A | JUVENTUS-LAZIO, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal