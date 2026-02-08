Juve-Lazio, i convocati: la scelta su Conceiçao e Kelly

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio, all’appello mancano solo Vlahovic e Milik. Di seguito il messaggio: “Appuntamento all’Allianz Stadium per la Juventus che questa sera, nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, affronta la Lazio. Fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45.”
SERIE A | JUVENTUS-LAZIO, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal