Non solo Felipe Anderson, la Juve fa spesa in casa Lazio: obiettivo Zaccagni

Al netto di possibili sorprese il primo colpo della Juve in vista del prossimo mercato sarà Felipe Anderson. Sembra infatti che i bianconeri abbiano trovato l'accordo per il trasferimento a parametro zero, ma il brasiliano non è l'unico giocatore della Lazio nel mirino bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora segue con grande attenzione anche Zaccagni. L'attaccante italiano potrebbe essere un ottimo rinforzo per le fasce della Juve, soprattutto in vista del cambio modulo e il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3/4-2-3-1. L'attaccante italiano ha il contratto in scadenza nel 2025 e per questo i bianconeri sperano in uno sconto. Trattare con Lotito non è però mai facili: primi contatti tra le due parti.