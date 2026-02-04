Juve-Lazio, arriva la designazione arbitrale: chi dirigerà il match?

La Lega Serie A ufficializza le designazioni arbitrali. Ecco chi sarà il direttore di gara nel match dell'Allianz Stadium

È stata designata la squadra arbitrale del match di Serie A tra Juve e Lazio, in programma nella serata di domenica 8 febbraio all’Allianz Stadium. Doppio impegno piuttosto ostico per i bianconeri dato che domani affronteranno l’Atalanta, nella gara che metterà in palio la semifinale di Coppa Italia.

A dirigere la sfida contro i biancocelesti sarà l’esperto Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Daniele Bindoni. Scelto come Quarto Ufficiale Matteo Marchetti, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni con Fabio Maresca Avar. Fischio d’inizio alle 20.45.