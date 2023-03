LaRussa attacca Allegri: “Ancora con la Salernitana, contro la Juve…”

Le parole del Presidente del Senato, di fede nerazzurra, non spegne le polemiche su Inter-Juventus dell'ultima giornata: l'attacco ad Allegri

redazionejuvenews

Non si spengono le polemiche per la sfida di San Siro. Il gol grazie al quale la Juventus ha conquistato i tre punti contro i nerazzurri sono stati oggetto di una revisione di oltre 4 minuti al Var. Un'attesa incessante prima della convalida della regolarità della rete siglata da Kostic, decisiva ai fini del risultato. Ma le polemiche non mancano e, tifosi bianconeri da una parte e nerazzurri dall'altra, hanno visioni diverse sulla regolarità dell'azione.

Chi è di fede interista è il presidente del Senato Ignazio LaRussa che ha attaccato la Juventus nel corso di un botta e risposta con il bianconero Flavio Briatore. I due, intervenuti su Gr Parlamento a La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso, hanno detto sportivamente la loro sulla sfida. "Sudditanza psicologica degli arbitri verso la Juve? Non è poi così efficace, visto che ci hanno tolto 15 punti" - esordisce Briatore. "Il fallo di mano di Rabiot c'era, l'hanno visto tutti. Non ho capito perché l'arbitro non sia andato a vedere cosa fosse successo, evitando di scaricare la responsabilità al Var. Detto questo i nerazzurri avevano 70 minuti per recuperare ma hanno giocato male. La Juve ha giocato meglio, anche se il Var dev'essere messo a posto".

"Briatore è come sempre molto obiettivo e sportivo. Ha ragione: la Juve ha giocato meglio, ci poteva stare più il 2-0 per loro che l'1-1" - risponde LaRussa che poi si lascia andare ad un attacco nei confronti di Allegri. "Mi fa sorridere Allegri che tira fuori il gol della Salernitana. La verità è che quando giochiamo contro la Juve partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo. Tuttavia, ciò non giustifica la povertà di gioco dei nerazzurri, forse condizionata da quell'ingiustizia palese. E mi fa ridere che qualcuno abbia messo in discussione il tocco di mano di Rabiot, ma ripeto, contro la Juve bisogna fare di più".